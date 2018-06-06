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Mağazada uygunsuz görüntüler çeken kişiye hapis

'da bir mağazada alışveriş yapan kadının cep telefonu kamerasıyla uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 14:27
Mağazada uygunsuz görüntüler çeken kişiye hapis

'da bir mağazada alışveriş yapan kadının, cep telefonu kamerasıyla uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan müzisyen Alper Y. (44) katıldı.

HAPIN ETKİSİYLE YAPTIM

Alper Y. savunmasında, aile sorunları nedeniyle zor günler yaşadığı dönemde arkadaşının verdiği ilaçları kullandığını belirterek, "Hapın etkisiyle bir mağazadan alışverişe gitmiştim. Sosyal medyadan tanıştığım bayan arkadaşıma hediye alacaktım. Çekim yaptığımı hayal meyal hatırlıyorum. Bilinçli yapmadım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım, videoyu silecektim." ifadesini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı için verilen cezada indirim uygulanmadı.

Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir mağazada 28 Ağustos 2017'de alışveriş yapan bir kadının cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddia edilen müzisyen Alper Y. hakkında dava açılmıştı.

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Mağazada uygunsuz görüntüler çeken kişiye hapis
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