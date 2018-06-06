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te şoke eden olay!

te iki kadının aralarındaki sosyal medyada olay yarattı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:45
Metrobüste şoke eden olay!

Bir yolcu tarafından te çekilen görüntüler olay yarattı. Bir anda nedeni belli olmayan şekilde kavgaya tutuşan iki kadın bağırışmaya başladı.

Kadınlardan birinin sözleri ve hareketleri ise şaşırttı. Başka bir yolcunun telefonla kaydettiği görüntülerde ayakta duran kadın yolcu oturan bir kadınla tartışıyor.

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Ayakta duran kadın bir anda 'senin üstüne kusarım' deyip parmağını ağzına götürüyor. Tartıştığı kadının üzerine eğilerek öğüren kadın daha sonra uzaklaşıyor.

Bu hareketin üzerine karşı taraftan 'manyak mısın sen' yanıtını alan kadın 'evet manyağım' deyip oradan uzaklaşıyor.

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Metrobüste şoke eden olay!
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