Metrobüste şoke eden olay!

Bir yolcu tarafından metrobüste çekilen görüntüler olay yarattı. Bir anda nedeni belli olmayan şekilde kavgaya tutuşan iki kadın bağırışmaya başladı.

Kadınlardan birinin sözleri ve hareketleri ise şaşırttı. Başka bir yolcunun telefonla kaydettiği görüntülerde ayakta duran kadın yolcu oturan bir kadınla tartışıyor.

Metrobüste iki kadının arasındaki "Üzerine kusarım" kavgası sosyal medyada olay oldu! ÜSTÜNE KUSARIM

Ayakta duran kadın bir anda 'senin üstüne kusarım' deyip parmağını ağzına götürüyor. Tartıştığı kadının üzerine eğilerek öğüren kadın daha sonra uzaklaşıyor.

Bu hareketin üzerine karşı taraftan 'manyak mısın sen' yanıtını alan kadın 'evet manyağım' deyip oradan uzaklaşıyor.