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ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

Mübarek Ramazan ayının son günlerine geldiğimiz bugünlerde milyonlarca vatandaş, çalışan ve öğrenci ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında niyetler edildi, oruçlar tutuldu ve ibadetler yerine getirildi. Ramazan Bayramı hangi gün? Bu sorunun yanıtını araştıran çalışan bireyler tatilin hangi günlere denk geldiğini planladıktan sonra ya memleketlerine yada tatil beldelerine gidecekler. İşte Ramazan Bayramı konusundaki tüm sorularınızın yanıtları...

Giriş Tarihi: 6.6.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 10:27
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar Ramazan Bayramı 9 gün mü? sorusunun yanıtını da merak ediyor fakat Kurban Bayramında olduğu gibi Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olma şansı yok. 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlarımızı tuttuk, Allah tutulan oruçları kabul eylesin. 10 Haziran Pazar günü Kadir Gecesini geçireceğiz. Peygamber efendimizin Kadir Gecesiyle ilgili söylemiş olduğu "Bin aydan daha hayırlı gece" sözü de önemli bir referans noktasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN HANGİ GÜN?

16 Mayıs Çarşamba günü başlayan Ramazan ayı 14 Haziran Perşembe günü tutulacak oruçların ardından son bulacak. 14 Haziran Perşembe günü arefe olduğu için resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün açık olacak.

Mübarek Ramazan Bayramının ilk günü 15 Haziran Cuma olarak dikkat çekiyor. İl il bayram namazı saatlerini de ilerleyen zamanlarda sabah.com.tr'de bulabileceksiniz. 16 Haziran Cumartesi günü Ramazan bayramının ikinci günü, 17 Haziran Pazar günü ise Ramazan Bayramının 3. günü olacak.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili için planlamalarını sürdüren vatandaşlar da bayram tatilinin kaç gün olacağını yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı tatili bu sene 3.5 gün olacak. 14 Haziran Perşembe günü arefe yarım gün, bayramın 1., 2. ve 3. günleri ise tam gün resmi tatil olacak.

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