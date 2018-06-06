Siirt'te Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

Siirt'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında oturan ve 2 Haziran Cumartesi günü ailesiyle beraber Botan Çayı'nın kenarına giden Yusuf Başaran, çay kenarında oynadığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Başaran, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasına rağmen bulunamadı. Ekipler arama çalışmalarını aynı bölgede 4 gün boyunca sürdürürken, Başaran'ın ailesi ve yakınları ise daha uzakta küçük çocuğu aradı.

AMCASI VE DAYISI BULDU

Başaran'ın amcası ve dayısı, bugün sabah saatlerinde, olay yerine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltik Kaplıcası civarında yeğenlerinin cansız bedenine ulaştı.

Yusuf Başaran'ın cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.