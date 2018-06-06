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'te 'na düşen 7 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

'te, 4 gün önce 'na düşerek, suda kaybolan 'ın (7) cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi, suya düştüğü yerden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, amcası ve dayısının yaptığı arama sonucu bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 12:43
Siirt'te Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında oturan ve 2 Haziran Cumartesi günü ailesiyle beraber 'nın kenarına giden , çay kenarında oynadığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Başaran, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasına rağmen bulunamadı. Ekipler arama çalışmalarını aynı bölgede 4 gün boyunca sürdürürken, Başaran'ın ailesi ve yakınları ise daha uzakta küçük çocuğu aradı.

AMCASI VE DAYISI BULDU

Başaran'ın amcası ve dayısı, bugün sabah saatlerinde, olay yerine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltik Kaplıcası civarında yeğenlerinin cansız bedenine ulaştı.

Yusuf Başaran'ın cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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Siirt'te Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu
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