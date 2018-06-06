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: verilerine göre yurtta

Bugün güneşli bir havaya uyansak da 'nin geçtiği tahmin raporlarına göre gün içerisinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 09:03 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 09:51
Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı kesimi ile iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saat 12'den sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 34

Adana: Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
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