‘Yılda 3 milyon ünite kan toplayabiliyoruz’

Kızılay Kayseri
Şubesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesi kan bağışçılarının ödül törenine katılan Türk Kızılayı
Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye
'nin hem kan bağışında hem de kök hücre
de övünülecek bir konuma yükseldiğini söyledi. Kan bağışının artık vatandaşlar arasında düzenli bir müessese haline geldiğine dikkat çeken Kınık "Eskiden kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanyalar yapardık. Artık yılda artık 3 milyon kanı güvenli şekilde toplayabiliyoruz. Bir kan bağışı 3 insana hayat oluyor. Kullanılan kanın bağışcçısına anında mesaj atıp hayat kurtardıklarını bildiriyoruz. Kanları Türkiye'deki bin 300 hastaneye düzenli bir şekilde verebiliyoruz" dedi.
Kınık TÜRKOK projesiyle kemik iliği, kök hücre bekleyenler için bağışçı kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hedeflediğimiz oranın üstüne çıktık. 500 bin donasyonu kısa sürede vereceğiz" diye konuştu.