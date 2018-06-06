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Yıldırım çarpan 3 kişi öldü

Giriş Tarihi: 6.6.2018
Yıldırım çarpan 3 kişi öldü
'da önceki akşam, merkeze bağlı Kınık kırsalında hayvan otlatan kuzenler Muhammed Cihan Akbaş ve Davut Akbaş'ın üzerine yıldırım düştü. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kuzenden, Muhammed Cihan Akbaş (25) kurtarılamadı. 'nun Mudurnu ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen Mehmet Güçlü de (69) hayatını kaybetti. 'nın Harran ilçesinde ise tarlada pamuk çapalayan Leyla Çiçek (14) yıldırım çarpması nedeniyle öldü.

Şimşek minarenin şerefesini yıktı
'da Sümer Camisi'nin minarelerinden birine, önceki gün saat 19.30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin şerefe bölümündeki taşlar caddeye döküldü. Olayın iftar saatinde yaşanması ve bölgede vatandaşların olmaması olası bir facianın önüne geçti.
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