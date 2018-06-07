10 milyonluk boşanma

Şarkıcı Mustafa Sandal
ile Emina Jahovic
'in 10 yıllık evlilikleri noktalandı. Çiftin boşanma
davaları, Beykoz Adliyesi'nde dün görüldü. Davacı Jahovic'in avukatı Salim Baki şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkemeye boşanma protokolü sundu. Çift, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle" anlaşmalı boşanmak istedi. Jahovic, 15 dakika süren duruşmada çocukların velayetinin kendisinde olacağını belirtti. Mahkeme çifti anlaşmalı olarak boşadı. Protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verilecek. Çocuklar babayla belirli günlerde görüşecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki ev, boşanma en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. 1 milyon dolar Sandal'ın, 2 milyon dolar Jahovic'in olacak. Jahovic'e ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Toplam boşanma bedeli 10 milyon lirayı geçiyor. EVLENİRSE NAFAKA KALKACAK
Ev satılana dek Jahovic, bu evde oturacak. Jahovic, bu evde oturmak istemezse kirasını alacak. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde Sandal, Jahovic adına Sırbistan
'da 250 bin euro değerinde bir konut satın alacak. Tarafların ortaklaşa aldığı 'Songwritter' isimle tekne, 3 ayda bir Jahovic'in kullanımına verilecek. Teknenin tüm giderleri Sandal tarafından karşılanacak. Sandal, Jahovic'e aylık 15 bin lira nafaka ödeyecek. Jahovic, başka biriyle evlenirse Sandal bir daha nafaka ödemeyecek. Ancak Jahovic, ortağı olduğu kozmetik firmasından gelir elde etmeye başladığı taktirde nafaka miktarında azalmaya gidilecek, çocuklara ödenen nafaka miktarında ise artırıma gidilecek. Baba iki çocuk için 5'er bin liradan 10 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Yine yıllık çocuklar için 60 bin lira tatil parasını Sandal ödeyecek. Çocukların eğitim ve diğer masrafları baba tarafından karşılanacak. Sandal, Jahovic istediği zaman, çocuklara veya Jahovic'e araç kiralayacak. Eğer Sandal, Jahovic'e 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak. 'BİR SAYFAYI ÇEVİRİYORUZ' Mustafa Sandal:
Bugün evliliğimize noktayı koyduk. Bir sayfayı çeviriyoruz ama sevgimiz, saygımız son nefesimize kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum. Buraya birlikte geldik birlikte ayrılıyoruz. Emina Jahovic:
Ben de Mustafa'ya katılıyorum. Söyleyeceğini söyledi. Tabii ki kolay bir şey değil bir evliliği bitirmek. Ama biz yakın dostuz, arkadaşız sonuçta... Çocuklardan dolayı öyle kalacağız.