11 yıllık evlilikleri bitti

Üç
kız sahibi Ozan Doğulu
ile Ece Doğulu
, 11 yıllık evliliklerini bitirdi. 2007'de hayatlarını birleştiren müzisyen Ozan Doğulu ile Ece Doğulu önceki gün Beykoz Adliyesi'nde görülen davada boşandı. Ozan-Ece Doğulu'nun boşanmasının ardından birlikte yaptıkları basın açıklamasında "Bugün (dün) itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya'nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.