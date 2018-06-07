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11 yıllık evlilikleri bitti

MAGAZİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018
11 yıllık evlilikleri bitti
Üç kız sahibi ile , 11 yıllık evliliklerini bitirdi. 2007'de hayatlarını birleştiren müzisyen Ozan Doğulu ile Ece Doğulu önceki gün Beykoz Adliyesi'nde görülen davada boşandı. Ozan-Ece Doğulu'nun boşanmasının ardından birlikte yaptıkları basın açıklamasında "Bugün (dün) itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya'nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.
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11 yıllık evlilikleri bitti
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