2 şehirde taciz cinayeti

Kahramanmaraş
'ta bir baba kızını taciz ettiğini öne sürdüğü adamı silah ve keserle öldürdü. Mersin
'de ise dondurmacıdaki taciz kavgası cinayetle bitti. Kahramanmaraş'ta Kadir İ. (46) önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde bir lokantada yemek yerken kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı. Öfkeli babanın silahla ve keserle yaraladığı Tamer Ç., tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadir İ. tutuklandı. Mersin'in Akdeniz
ilçesinde ise iddiaya göre, büfeden dondurma almaya giden bir kadın, taciz edildiğini öne sürerek durumu nişanlısı M.P.'ye anlattı. Bunun üzerine arkadaşlarıyla büfeye giden M.P. ile büfe çalışanı Murat Ö. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Murat Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. M.P. ile arkadaşlar aranıyor.