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300 bin liralık hırsızlık yapan çete çökertildi

'da 21 ev ve iş yerinden yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yapan 11 kişilik çete çökertildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 14:24
300 bin liralık hırsızlık yapan çete çökertildi
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, genelinde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında tespit edilen bir çeteyi takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda 34 yaşındaki elebaşı Ahmet S. ile birlikte çete üyesi 10 kişinin kimlikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 24 Mayıs Günü 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i çocuk 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 21 ev ve işyerinden yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi. 'ta bir iş yerinden medikal malzeme çaldıkları tespit edilen şüphelilerin, Bakırköy'deki bir evden ise çelik kasa çaldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i çocuk 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, çocuk yaştaki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çete üyelerinin Bakırköy'deki bir evden çelik kasa çaldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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300 bin liralık hırsızlık yapan çete çökertildi
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