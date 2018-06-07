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4 yaşındaki 'in kulağındaki işitme cihazı çalındı

'in Nizip ilçesinde işitme engelli Polat'ın (4) kulağındaki işitme cihazı çalındı. Emine Polat, pahalı olduğu için cihazı alamadıklarını belirterek, yardım istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:42
Olay, önceki gün ilçenin Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Polat ailesinin işitme engelli oğlu Polat, sokakta oynarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulağındaki işitme cihazı çalındı.

Emine Polat, oğlunun geçirdiği ameliyat sonrası takılan cihazla duymaya başladığını anlattı. Cihazı satın alacak güçlerinin olmadığını kaydeden Emine Polat, "Ameliyat sonrasında oğluma, bizleri duyabilmesi için bir cihaz taktılar. Cihaz oğluma çok iyi geldi. Artık sesimize alışmaya başlıyordu. Ancak dışarıya çıktığında cihazın kulağında olmadığını gördüm. Bu cihaz oğlum için çok önemli. Pahalı olduğu için alamıyoruz. Bu nedenle yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
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4 yaşındaki Reşit'in kulağındaki işitme cihazı çalındı
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