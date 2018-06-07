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80 bin lirası çalınan kadın bu pankartı astı

, komşusunun kasasında sakladığı 80 bin lirasını çalan hırsızı yakalatana 20 bin lira ödül vereceğini duyurdu. ’de yaşayan Kuşçuoğlu, 20 yıl boyunca biriktirdiği 80 bin lirayı çalan hırsızı ihbar edene ise 10 bin TL verecek.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 09:02 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 09:17
80 bin lirası çalınan kadın bu pankartı astı

Habertürk Gazetesi'nden Caner Aktan'ın haberine göre 'de , komşusunun kasasında sakladığı 80 bin lirasını çalan hırsızı yakalatana 20 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

80 BİN TL'Yİ KOMŞUSUNUN EVİNDE BULUNAN KASADA SAKLIYORDU

Arapçiftliği Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki ev kadını Hacer Kuşçuoğlu, 20 yıl boyunca biriktirdiği 80 bin lirayı komşusunun evinde bulunan kasada saklıyordu. Ancak 5 ay önce eve giren bir hırsız, kasadaki para ve ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Polisin başlattığı çalışmalardan sonuç alınamayınca Kuşçuoğlu, ilginç bir yönteme başvurdu.

PANKART ASTI

Hırsızın bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen Kuşçuoğlu, "Bu mahallede yapılan hırsızlığı yapanı ya da yapanları ihbar edene 10 bin TL , yakalatana 20 bin TL ödül verilecektir. İhbar edenin adı gizli tutulacaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartı evinin karşısına astı.

'KOMŞULARIN DA VARDI'

Hacer Kuşçuoğlu, kasada sadece kendi parasının olmadığını ifade ederek, "Biz aynı mahallede yıllardır komşuyuz. Kasada bir komşumun 20 bin liralık altını, bir komşumun da 42 bin lirası vardı. Benim de 80 bin liram vardı. Hepsi bir gecede uçtu gitti" dedi.

'HENÜZ ARAYAN OLMADI'

Hırsızın yakalanması umuduyla geçen hafta pazar günü pankart astığını belirten Kuşçuoğlu, "Henüz arayan olmadı. Lütfen gören, duyan varsa paramı getirsin. Bütün birikimim buydu" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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80 bin lirası çalınan kadın bu pankartı astı
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