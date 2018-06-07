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'da korkunç olay! Alacak kavgasında kardeşini...

'ın Erciş ilçesinde, iki kardeş arasında iddiaya göre alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada  (44), ağabeyi (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 10:12
Van'da korkunç olay! Alacak kavgasında kardeşini...

Olay, Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde Turan ve kardeşi arasında yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. , yanındaki bıçakla kardeşi Orhan Atay'a saldırdı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Atay, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve 5 çocuk babası Orhan Atay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, yoğun güvenlik önlemi alırken, kardeşini öldüren Turan Atay ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunu ardından mahkemesevk edilenlen Atay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Van'da korkunç olay! Alacak kavgasında kardeşini...
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