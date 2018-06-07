Alfa yine sahnede! Van’da onlarca kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Kurubaş mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu.





ALFA YİNE SAHNEDE

Durdurulan araçta Alfa isimli narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, aracın yan duvarları içerisine gizlenmiş şekilde 120 paket halinde 61 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, araç sürücüsü gözaltına alındı.





MÜCADELEYE DEVAM



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.