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Alfa yine sahnede! ’da onlarca kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta Alfa isimli narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 120 paket halinde 61 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 12:57 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 13:19
Alfa yine sahnede! Van’da onlarca kilo eroin ele geçirildi

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Kurubaş mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu.



ALFA YİNE SAHNEDE

Durdurulan araçta Alfa isimli narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, aracın yan duvarları içerisine gizlenmiş şekilde 120 paket halinde 61 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, araç sürücüsü gözaltına alındı.



MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

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Alfa yine sahnede! Van’da onlarca kilo eroin ele geçirildi
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