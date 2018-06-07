Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'da otel terzisinin feci ölümü

'da otel terzisinin feci ölümü

’nın Kemer ilçesinde çalıştığı otelin personel servislerinin arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 10:46
Antalya'da otel terzisinin feci ölümü

ANTALYA'DA OTEL TERZİSİNİN FECİ ÖLÜMÜ

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde terzi olarak çalışan 57 yaşındaki Şeref Kösemek, dün akşam saatlerinde mesai bitiminde arkadaşlarıyla birlikte otelin karşısında park halinde olan servis midibüslerinin bulunduğu yere geldi. Şeref Kösemek, park halindeki iki midibüsün arasında sigara içerek hareket saatini beklerken, iddiaya göre önde duran 07 CLP 90 plakalı midibüse giren otel personeli Hüseyin A. (21) klimayı çalıştırmak istedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da otel terzisinin feci ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN