Antalya'da otel terzisinin feci ölümü

ANTALYA'DA OTEL TERZİSİNİN FECİ ÖLÜMÜ

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde terzi olarak çalışan 57 yaşındaki Şeref Kösemek, dün akşam saatlerinde mesai bitiminde arkadaşlarıyla birlikte otelin karşısında park halinde olan servis midibüslerinin bulunduğu yere geldi. Şeref Kösemek, park halindeki iki midibüsün arasında sigara içerek hareket saatini beklerken, iddiaya göre önde duran 07 CLP 90 plakalı midibüse giren otel personeli Hüseyin A. (21) klimayı çalıştırmak istedi.