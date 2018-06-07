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’de unutulmaz konser

Giriş Tarihi: 7.6.2018
Aya İrini’de unutulmaz konser
Piyanist kardeşler Ferhan ve Ferzan Önder ile 'nın tek profesyonel yaylı orkestrası Amsterdam Sinfonietta, 46. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı. Müzesi'nde gerçekleştirilen konserde, 'nın "Together Remember to Dance" (Birlikte Dans Etmeyi Hatırla) adlı eserinin prömiyeri de yapıldı. Konserde ayrıca Bach, Beethoven ve Piazzola'nın eserleri de seslendirildi. "Konsere Doğru Etkinlikleri" kapsamında ise besteci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Dobrinka Tabakova ile sohbet gerçekleştirdi.
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Aya İrini’de unutulmaz konser
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