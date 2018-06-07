Aya İrini’de unutulmaz konser

Piyanist
kardeşler Ferhan ve Ferzan Önder ile Hollanda
'nın tek profesyonel yaylı orkestrası Amsterdam Sinfonietta, 46. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı. Aya İrini
Müzesi'nde gerçekleştirilen konserde, Dobrinka Tabakova
'nın "Together Remember to Dance" (Birlikte Dans Etmeyi Hatırla) adlı eserinin Türkiye
prömiyeri de yapıldı. Konserde ayrıca Bach, Beethoven ve Piazzola'nın eserleri de seslendirildi. "Konsere Doğru Etkinlikleri" kapsamında ise besteci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Dobrinka Tabakova ile sohbet gerçekleştirdi.