Beyoğlu'ndaki 401 numaralı otel odası cinayet davasında karar açıklandı

Kendisini manken ajansı sahibi olarak tanıtıp para karşılığında kadınların fotoğrafını çeken ve bu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Cüneyt Pala'nın Beyoğlu'nda bir otelin 401 nolu odasında, Dilek Demir ve Gülşah Şat adlı iki kadın tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat cezaevinden getirilirken avukatları da salonda hazır bulundu.



DURUŞMA SIRASINDA HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Sanık Gülşah Şat'ın avukatı mütalaaya karşın beyanda bulunmak için söz aldığında sanık Dilek Demir'in kızının hayatını kaybettiğini bu nedenle kendisine başsağlığı dilediğini söyledi. Daha sonra beyanda bulunan avukat, müvekkili Şat'ın suçsuz olduğunu kaydetti.

Duruşma sırasında sık sık hıçkıra hıçkıra ağladığı görülen sanık Dilek Demir'in 13 yaşındaki kızının geçtiğimiz günlerde Van'da evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.



Duruşmada son sözü sorulan sanık Dilek Demir gözyaşları içerisinde, "Her şeyimi kaybettim. En başından beri adaletinize güveniyorum" dedi.

Son sözü sorulan sanık Gülşah Şat ise beraatini ve tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme iki sanığı da haksız tahrik altında cinayeti işlemekten mahkum etti. Mahkeme önce müebbet hapse çarptırdığı Şat ve Demir'e verilen cezayı cinayetin haksız tahrik altında işlediğinden 15 yıla indirdi. Mahkeme iki sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak verilen cezayı 12 yıl 6'şar aya indirdi.