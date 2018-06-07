Bir babanın yıkıldığı an

Antalya
'nın Demre ilçesinden Yunanistan'a gitmek istedikleri teknenin Kekova açıklarında batması sonucu 5 çocuğunu kaybeden Suriyeli İdris Raşit
ve Zeynep Osman
çiftinin bir bidona tutunarak hayatta kaldıkları ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden kardeşler Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit'in (3) cenazeleri Adli Tıp Morgu'ndan alındı. Cenazelerin alınışı sırasında baba İdris Raşit fenalık geçirdi. Adli Tıp Morgunun önünde yığılıp kalan baba İdris Raşit, 5 çocuğunun cenazesini aracına koyuluşunu gözyaşları içinde izledi. ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDA
Baba İdris Raşit, 5 çocuğunun hayatını kaybettiği sürat teknesi ile bin 200 dolar karşılığında anlaştıklarını söyledi. Olay anını anlatan Raşit, "Biz tekneye bindiğimizde 10 dakika içinde Yunanistan'da olacağımızı söylediler. Ancak 2 saat geçti ve hala battığımız yerin yakınındaydık. Gece saat 00.00'da tekne battı. Olayın ardından sadece eşimi kurtarabildim. Çocuklarım çığlık çığlığa 'baba kurtar' diye saniyelerce çığlık attılar ama kurtaramadım. Çok üzgünüm. Eşimle sabah 5'e kadar bidona tutunup hayatta kaldık. Cenazeleri Suriye'ye götürecektim ama akrabalarımız olduğu İstanbul Esenlere defnedeceğiz" dedi. SURİYELİ KANDIRDI
7 yıldır Hatay
Kırıkhan'da çalıştığını da belirten acılı baba İdris Raşit kendilerinin Yunanistan'a götürecek olan kişinin Suriyeli olduğunu da söyledi.
Acılı baba İdris Raşit, "Biz savaştan kaçtık. Türkiye bizi bağrına bastı. Kendi ülkemizin vatandaşı bizi kandırdı" dedi.