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Çalınan araç 2 ay sonra 'da bulundu

İstanbul'da emekli olduktan sonra kredi çekip otomobil alan ve 15 bin lira borcu olan bir kişinin hastanede ameliyat olurken evine giren hırsızlar önce otomobilin yedek anahtarını, bir ay sonra da aracı çaldı. Otomobili polisi bulup sahibine teslim etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 11:43
Çalınan araç 2 ay sonra Adana'da bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de 12 Nisan günü meydana gelen olayda Mustafa Özbek'in hastanede ameliyat olduğu sırada evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evde değerli malzeme arayıp bulamayınca askıdaki Özbek'in emekli olduktan sonra kredi çekip aldığı ve hala 15 bin lira borcu olan otomobilinin yedek anahtarını çalıp kayıplara karıştı. Özbek hastaneden çıktıktan sonra eve hırsız girip otomobilin yedek anahtarının çalındığını öğrendi ancak kendisinde bir anahtar daha olduğu için durumu önemsemedi. Olaydan yaklaşık bir ay sonra; 3 Mayıs'ta bu kez de yaşlı adamın evinin önündeki park halindeki otomobil çalındı. Mustafa Özbek, sabah kalktığında otomobilinin olmadığını görünce polise başvurdu.

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Çalınan araç 2 ay sonra Adana'da bulundu
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