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Eşek kuyruğuyla cin çıkaran adam yakayı ele verdi...

'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirtilen B.Ç. yakalandı. Sahte hocanın evinde yapılan aramada eşek kuyruğundan kıl yumağı ele geçirildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 08:49 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 09:14
Eşek kuyruğuyla cin çıkaran adam yakayı ele verdi...

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma kapsamında B.Ç.'nin cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Çay Mahallesi 75'inci Sokak'ta B.Ç. isimli şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada 16 bin 180 TL, 100 Euro, 137 adet 9 mm mermi, 1 adet kamera kayıt cihazı, Kur'an-ı Kerim, eşek kuyruğundan kıl yumağı, duaların yazılı olduğu kağıtlar ve sahte hocanın isminin yazılı olduğu reçete koçanları ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan B.Ç. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eşek kuyruğuyla cin çıkaran adam yakayı ele verdi...
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