Folyo içinde göçmen kaçakçılığı

Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı
'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Pendik'teki Ro-Ro Limanı'nda bir TIR'ın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan Irak
uyruklu 7 kaçak göçmen
yakalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya
'ya gitmek üzere Pendik Limanı
Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen bir TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenmesi üzerine x-ray cihazından geçirildi. Yapılan tarama sonucu yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, detaylı arama için hangara yönlendirildi. HEPSİ FOLYOYA SARILI
Dorsede yapılan aramada, yükün arka tarafında x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyoyla kaplanmış birilerinin bulunduğu görüldü. Irak uyruklu olduğu tespit edilen 7 kişi dorseden indirilerek İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. Aracın şoförü E.M ve 7 kaçak göçmen
hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.