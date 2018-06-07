Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Folyo içinde göçmen kaçakçılığı

Folyo içinde kaçakçılığı

Kaçakçıların uyguladığı yöntem pes dedirtti. ’nda bir TIR’ın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan uyruklu 7 yakalandı

Giriş Tarihi: 7.6.2018
Folyo içinde göçmen kaçakçılığı
Gümrük ve 'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Pendik'teki Ro-Ro Limanı'nda bir TIR'ın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan uyruklu 7 kaçak yakalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'ya gitmek üzere Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen bir TIR, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenmesi üzerine x-ray cihazından geçirildi. Yapılan tarama sonucu yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, detaylı arama için hangara yönlendirildi.

HEPSİ FOLYOYA SARILI
Dorsede yapılan aramada, yükün arka tarafında x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyoyla kaplanmış birilerinin bulunduğu görüldü. Irak uyruklu olduğu tespit edilen 7 kişi dorseden indirilerek İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. Aracın şoförü E.M ve 7 hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Folyo içinde göçmen kaçakçılığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN