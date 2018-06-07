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Arkadaşların iddialaşması kötü bitti!

Haliç Metro Köprüsü üzerinden denize atlamak için iddialaşan iki arkadaştan biri suya atladı. Denize atlayan genç bir süre yüzdükten sonra suya battı. Deniz polisinin bilinci kapalı şekilde çıkardığı genç hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı ise sinir krizi geçirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 14:59
Arkadaşların iddialaşması kötü bitti!

Saat 12:30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde yürüyen iki arkadaş bir süre manzarayı izledi. Suriyeli oldukları belirtilen iki genç kendi aralarında denize atlama konusunda iddiaya tutuştu. Gençlerden biri üstündeki tişört ve ayakkabısını çıkarıp pantolonla denize atladı. Bir süre yüzen genç yorulup suya batmaya başlayınca yardım için bağırmaya başladı. İmdat çığlığını duyan çevredekiler tekneyle açılıp genci kurtarmak için çalışma yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen deniz polisi bilinci kapalı şekilde buldukları genci kıyıya çıkardı.

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Arkadaşların iddialaşması kötü bitti!
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