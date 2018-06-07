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'den hafta sonu hattı

'nin, doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaralı hatlar, 9 Haziran'da sefere başlayacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 17:33
İETT'den hafta sonu hattı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yürüyüş hatları, sadece hafta sonları doğa tutkunlarını ağırlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbullulara sağlıklı hayat desteğini sunmaya devam ediyor. , ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşü (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için D1 Polonezköy-Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş-Belgrad Ormanı hatlarında seferleri başlatacak ve seferler, yaz ayları boyunca hafta sonları hizmet verecek.

D2 ANADOLU YAKASI HATTI

D1 numaralı Polonezköy-Üsküdar/Kadıköy hattının güzergahı, Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık, şeklinde olacak.

D1 AVRUPA YAKASI HATTI

D2 numaralı Beşiktaş-Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman ve Atatürk Arboretumu'ndan geçerek Belgrad Ormanı'na ulaşacak.

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İETT'den hafta sonu hattı
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