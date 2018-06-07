Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İş yerindeki son gününde feci şekilde hayatını

İş yerindeki son gününde feci şekilde hayatını

'in ilçesinde bir bayisindeki son iş gününde traktörün altında ezilerek feci şekilde yaşamını yitiren satış elemanının geçirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 16:15
İş yerindeki son gününde feci şekilde hayatını

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü ilçesinde yaşandı. GATEM'de bulunan özel bir firmada satış elemanı olarak çalışan Mehmet Sönmez (38), el işareti ile muavinlik yaptığı ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir ün altında kaldı. Feci şekilde ezilen Sönmez, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumukaldırılanlan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞMIŞTI...

Evli ve 4 çocuk babası Sönmez'in iş yerindeki son iş günü olduğu ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerindeki son gününde feci şekilde hayatını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN