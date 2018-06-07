İş yerindeki son gününde feci şekilde hayatını

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Şehitkamil ilçesinde yaşandı. GATEM'de bulunan özel bir firmada satış elemanı olarak çalışan Mehmet Sönmez (38), el işareti ile muavinlik yaptığı ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir traktörün altında kaldı. Feci şekilde ezilen Sönmez, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumukaldırılanlan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞMIŞTI...



Evli ve 4 çocuk babası Sönmez'in iş yerindeki son iş günü olduğu ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.