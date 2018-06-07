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’de feci : 1 ölü, 3 yaralı

girişi Memba mevkisinde önceki gün meydana gelen ve bir aracın ters döndüğü zincirleme trafik sında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 10:09
İstanbul Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

, önceki gün saat 15.00 sıralarında girişi Memba mevkinde meydanına geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü trafik ışıkları kırmızı yandığı esnada durmayarak yolun karşısına geçti. O esnada karşı yönde yeşil ışıkta geçen araç, kırmızı ışıkta geçen araca çarpmamak için fren yaptı. Aniden duran araca 2 aracın daha çarpması sonucu meydana gelen kazada, en öndeki aracın içerisindeki Ahmet Fevzi Balşak hayatını kaybetti.

Yaralı 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İstanbul Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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