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'da imalathanesine operasyon

'da imalathanesine düzenlenen operasyonda, hazırladıkları kimyasal karışımlarla ecstacy hap yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 12:24

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Bayrampaşa'da kiraladıkları depoyu imalathanesi olarak kullandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu depoya ve Beylikdüzü'nde bir adrese 6 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, Yavuz Ö. ve Öner Y'yi gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada, ecstacy hap yapımında kullanılan 541 kilogram kimyasal madde, 2 hap basma kalıp makinası, 17 farklı figürde hap kalıbı, 1 kurutma fırını, 1 mikser, 1 arıtma cihazı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 yedek şarjör, 47 mermi ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen kimyasal madde ile 2 milyon 700 bin adet ecstacy hap yapılabileceği bildirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
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