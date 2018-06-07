Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir'de, çöp konteynerinde çok sayıda keleş mermisi bulundu

'de, çöp konteynerinde çok sayıda i bulundu

'in Gaziemir ilçesinde çöp konteynerinde, büyük bölümü tüfekler için olan, çok sayıda mermi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:32
İzmir'de, çöp konteynerinde çok sayıda keleş mermisi bulundu

Gaziemir'in Atıf Bey Mahallesi 56 Sokak'ta bulunan esnaf, bugün çöp atmaya gittikleri konteynerde, ve diğer otomatik tüfeklere ait çok sayıda mermi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konteynerde bir süre inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mermilerin kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Bulunan mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika Haber: Adana'da 200 kişi birbirine girdi
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de, çöp konteynerinde çok sayıda keleş mermisi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN