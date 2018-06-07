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Kitapları iade etmekte gecikti, mektupla özür diledi

'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Merve Gül Yılmaz, halk kütüphanesinden ödünç olarak aldığı 3 kitabı gecikmeli olarak getirince kütüphane yetkililerinden mektupla özür diledi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 10:41

Kapaklı Halk Kütüphanesi'nden okumak için 3 adet kitap alan Yıldızkent Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Merve, ders yoğunlu ve sınavlar nedeniyle kitapları 15 günlük teslim süresinden sonra iade edebildi. 11 yaşındaki öğrenci, kitapları kütüphane yetkililerine kaleme aldığı "özür mektubu" ile birlikte iade etti.

MERVE, ÖZÜR MEKTUBUNDA, DUYGULARINI ŞÖYLE İFADE ETTİ:

"Kütüphaneden ödünç aldığım 'Kim Korkar Mavi Kurt'tan', 'Analitik Düşünme Becerileri' ve 'Elektrik ve Manyetizma' kitaplarını zamanında getiremediğim için özür diliyorum. Çünkü sınavlarımız vardı ve o kadar yığının içinde sürekli unutuyordum. Kitapları zamanında getiremediğim için özür diliyorum."

Kapaklı İlçe Halk Kütüphanesi yetkilileri de Merve Gül Yılmaz'ın bu güzel hareketinin diğer ziyaretçiler tarafından da görülmesi için mektubu kütüphanede görünür bir yere astı.

Kütüphane görevlisi Ahmet Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Merve'ye bu ince davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Umarız bu davranışı onun yaşındakilere ve özellikle büyüklerine örnek olur." dedi.

Merve Gül Yılmaz ise davranışının çok büyütülmemesi gerektiğini dile getirerek, "İlçe halk kütüphanemizden 3 tane kitap ödünç almıştım. Sınavlarımızın yoğunluğundan geri getiremedim. Bu sebeple özür mektubu yazdım." diye konuştu.

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Kitapları iade etmekte gecikti, mektupla özür diledi
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