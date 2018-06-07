Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir gecesi konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. 2018 Kadir gecesi ne zaman ve hangi gün? Yüce Allah'tan oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etmesini diliyoruz. Kurban Bayramı 9 gün mü olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde. Çalışan bireyler ve planlama yapmak zorunda olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak hesaplıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Diyanet İşleri resmi internet sitesinde vurgulanan takvime göre Kurban Bayramının ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. 22 Ağustos Çarşamba günü bayramın 2. günü, 23 Ağustos Perşembe ise bayramın 3. günü olacak. 24 Ağustos Cuma günü Kurban bayramının 4. gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban bayramının arefesi 20 Ağustos Pazartesi olacak; Bakanlar Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün tatil olma ihtimali var.

Buna göre Kurban bayramı tatili şu şekilde olacak:

18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

20 Ağustos Pazartesi - AREFE

21 Ağustos Salı - Bayramın 1. günü

22 Ağustos Çarşamba - Bayramın 2. günü

23 Ağustos Perşembe - Bayramın 3. günü

24 Ağustos Cuma - Bayramın 4. günü

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

2) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

3) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

4) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.