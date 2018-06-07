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Malatya'da : 2 yaralı

Malatya'da, iki grup arasında çıkan da 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 07:00
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Olay Batalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Paşalar sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp ya dönüştü. Kavgada Hasan S.(22) ile Mertcan. T. (18), bıçakla yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan M.M.A.'nın polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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