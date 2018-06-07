Neşe’yi öldürüp kayıplara karıştı

İstanbul
'da yaşayan 3 çocuk annesi Neşe Üçücü (26) ile nakliyat firması sahibi eşi Cüneyt Üçücü
(28) arasında, bir süre önce geçimsizlik başladı. Boşanmak isteyen genç kadın evi terk ederek, Kırklareli
'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde oturan kayınpederi Fevzi Üçücü ve kayınvalidesi Fatma Üçücü'nün yanına gitti. Bu durumu içine sindiremeyen Cüneyt Üçücü de önceki akşam Babaeski'ye gitti. Eşiyle konuşan Cüneyt Üçücü, boşanmaktan vazgeçerek eve dönmesini istedi. Ancak genç kadın kabul etmedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, genç kadın balkona kaçtı. Peşinden giden Cüneyt Üçücü ise üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, eşine 4 el ateş etti. Neşe Üçücü, olay yerinde can verirken, zanlı koca ise otomobiline binerek kayıplara karıştı. Genç kadının cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ve polis, kaçan zanlıyı arıyor.