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Neşe’yi öldürüp kayıplara karıştı

’da nakliyat firması bulunan , boşanmak isteyen 3 çocuk annesi eşini, tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma ve polis, kaçan kocayı arıyor

MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018
Neşe’yi öldürüp kayıplara karıştı
'da yaşayan 3 çocuk annesi Neşe Üçücü (26) ile nakliyat firması sahibi eşi (28) arasında, bir süre önce geçimsizlik başladı. Boşanmak isteyen genç kadın evi terk ederek, 'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde oturan kayınpederi Fevzi Üçücü ve kayınvalidesi Fatma Üçücü'nün yanına gitti. Bu durumu içine sindiremeyen Cüneyt Üçücü de önceki akşam Babaeski'ye gitti. Eşiyle konuşan Cüneyt Üçücü, boşanmaktan vazgeçerek eve dönmesini istedi. Ancak genç kadın kabul etmedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, genç kadın balkona kaçtı. Peşinden giden Cüneyt Üçücü ise üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, eşine 4 el ateş etti. Neşe Üçücü, olay yerinde can verirken, zanlı koca ise otomobiline binerek kayıplara karıştı. Genç kadının cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ve polis, kaçan zanlıyı arıyor.
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Neşe’yi öldürüp kayıplara karıştı
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