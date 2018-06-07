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O annenin bebeğine el konuldu

'da 4 ay önce öz kızını hastanede boğarak öldüren annenin yeni doğan bebeğine devlet el koydu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 11:44
O annenin bebeğine el konuldu

Olay, 4 ay önce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde meydana geldi. Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Z.S., öz annesi tarafından elbisesinin kol kısmıyla boğulmaya çalışılmış ve Z.S. 45 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti. 45 günün sonunda hayatını kaybeden ve yakınları tarafından cenazesi alınarak Mardin'de defnedilen Z.S.'nin annesi Zeynep Alatay çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O annenin bebeğine el konuldu
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