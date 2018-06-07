O annenin bebeğine el konuldu

Olay, 4 ay önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde meydana geldi. Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Z.S., öz annesi tarafından elbisesinin kol kısmıyla boğulmaya çalışılmış ve Z.S. 45 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti. 45 günün sonunda hayatını kaybeden ve yakınları tarafından cenazesi alınarak Mardin'de defnedilen Z.S.'nin annesi Zeynep Alatay çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



