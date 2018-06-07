Ramazanda Edirne için tava ciğer vakti

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir Edirne
, ramazan ayında da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtı olarak gösterilen, Mimar Sinan
'ın eşsiz şaheseri tarihi Selimiye Camisi
'ni ziyarete gelen binlerce vatandaş, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğer ve biberin de tadına bakmayı ihmal etmiyor.
Dünyada sadece Edirne'ye özgü olan eşsiz lezzet tava ciğer ile oruçlarını açmak için kente gelen ziyaretçiler, muhteşem Selimiye'nin gölgesinde mübarek ramazan ayının manevi atmosferini doya doya yaşıyor. İftarlarını kentin özel lezzeti olan tava ciğer ile açan ziyaretçiler, Teravih namazının ardından şehirden ayrılıyor.
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Edirne için ciğer vakti tabii ki. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlar buraya oruçlarını bozmak için, bu muhteşem Selimiye'yi görmek için geliyorlar. Tabii ki iftar vakti gelince de tava ciğer akla geliyor. Tabii ki ziyaretçilerimiz tava ciğer ve biber ile oruçlarını açacaklar. Bizler de onları ağırlamaya çalışıyoruz" dedi. Dinar, "Kadir Gecesi
bir başka yoğun oluyor. Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, Dünya'nın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar buraya akın ediyor. 40 bine yakın bir katılımcı bekliyoruz dışarıdan" ifadelerini kullandı.
Selimiye Camisi'nde akşam ezanın okunması ile birlikte oruçlarını tava ciğer ile açan ziyaretçiler ise tava ciğerin çok farklı ve özel bir lezzet olduğunu belirterek, "Edirne'nin her şeyi çok güzel, ciğeri meşhur. Selimiye de bir başka güzel" dedi.