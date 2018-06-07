Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ramazanda Edirne için tava ciğer vakti

Ramazanda için tava ciğer vakti

Ramazan ayında ’de inanç turizmi had safhaya ulaştı. Oruçlarını tava ciğer ile açmak isteyen binlerce ziyaretçi kente akın ediyor. 150 bin merkez nüfuslu şehre, 40 bin kişi bekleniyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018
Ramazanda Edirne için tava ciğer vakti
Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir , ramazan ayında da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtı olarak gösterilen, 'ın eşsiz şaheseri tarihi 'ni ziyarete gelen binlerce vatandaş, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğer ve biberin de tadına bakmayı ihmal etmiyor.
Dünyada sadece Edirne'ye özgü olan eşsiz lezzet tava ciğer ile oruçlarını açmak için kente gelen ziyaretçiler, muhteşem Selimiye'nin gölgesinde mübarek ramazan ayının manevi atmosferini doya doya yaşıyor. İftarlarını kentin özel lezzeti olan tava ciğer ile açan ziyaretçiler, Teravih namazının ardından şehirden ayrılıyor.
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Edirne için ciğer vakti tabii ki. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlar buraya oruçlarını bozmak için, bu muhteşem Selimiye'yi görmek için geliyorlar. Tabii ki iftar vakti gelince de tava ciğer akla geliyor. Tabii ki ziyaretçilerimiz tava ciğer ve biber ile oruçlarını açacaklar. Bizler de onları ağırlamaya çalışıyoruz" dedi. Dinar, " bir başka yoğun oluyor. Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, Dünya'nın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar buraya akın ediyor. 40 bine yakın bir katılımcı bekliyoruz dışarıdan" ifadelerini kullandı.
Selimiye Camisi'nde akşam ezanın okunması ile birlikte oruçlarını tava ciğer ile açan ziyaretçiler ise tava ciğerin çok farklı ve özel bir lezzet olduğunu belirterek, "Edirne'nin her şeyi çok güzel, ciğeri meşhur. Selimiye de bir başka güzel" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazanda Edirne için tava ciğer vakti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN