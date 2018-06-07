Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şanlıurfa'da dolandırıcı suçüstü yakalandı

'da suçüstü yakalandı

'nın Siverek ilçesinde, 'lık'tan hakkında 21 kez işlem yapılan Mehmet K., suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:38
Şanlıurfa'da dolandırıcı suçüstü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para aldığı kişilere, karşılığında satacağını söylediği inşaat malzemelerini teslim etmeyerek, lık yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, farklı mahallelerdeki kişilerin ihbarıyla para alıp, malzemeleri teslim etmeyen dolandırıcının Mehmet K. olduğunu belirledi. Ekipler, Mehmet K.'yi birinden para aldığı sırada, suçüstü yakaladı. Daha önce '' suçundan hakkında 21 kez işlem yapıldığı belirlenen Mehmet K.'nin, inşaat malzemesi satacağını söyleyerek, ilçedeki 4 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da dolandırıcı suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN