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Tarihi camilerdeki kuş konmazlar kaldırıldı

Giriş Tarihi: 7.6.2018
Tarihi camilerdeki kuş konmazlar kaldırıldı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 'deki başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli camilerin avlu ve kemerlerine yerleştirilen, 'kuş konmazlar', Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla yerinden söküldü. Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, camilerin insanların olduğu kadar hayvanların da yaşam alanı olduğunu belirterek, "Edirne'de Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami'de zamanla bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında, bu kuş konmazları yerleştirmişler. Kuş konmazların kaldırılması kararını aldık. Böylece hayvanlara eziyet eden bu aparatları ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.



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Tarihi camilerdeki kuş konmazlar kaldırıldı
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