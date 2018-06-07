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Tatlıcı’nın veliahdına cinsel eziyet davası

Merhum işadamı ’nın kendi adını taşıyan oğluna, eşini hamileyken darp edip cinsel eziyette bulunduğu iddiasıyla dava açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018
Tatlıcı’nın veliahdına cinsel eziyet davası
Tatlıcı ailesinin küçük oğulları , Bodrum'da tanıştığı Melisa Hoşkal ile iddiaya göre 2016 Haziran ayında gizlice evlenmiş ve bu evliliğini duyan Tatlıcı ailesinin büyük tepki gösterdiği ileri sürülmüştü. , geçtiğimiz aylarda ünlü işadamı Şehmuz Tatlıcı'nın hamile olduğu halde kendisini darp edip tehdit ettiğini ileri sürerek tedbir kararı aldırdı. Tatlıcı için 3 ay süreyle eşine yaklaşmama kararı verildi. Melisa Tatlıcı eşini bir de savcılığa şikâyet etti. Melisa Tatlıcı, cinsel eziyete maruz kaldığına dair ifadesini ve raporlarını savcılığa teslim etti. Şehmuz Tatlıcı hakkında, "Hakaret, tehdit, yaralama ve cinsel saldırı" suçlarından iddianame düzenlendi. Şehmuz Tatlıcı, 'nde yargılanacak.
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Tatlıcı’nın veliahdına cinsel eziyet davası
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