Turizmin göz bebeğinde kan donduran olay!

Gümüşlük Sahili’nde gezintiye çıkan turistler, ağaca asılı halde bir insan cesedi ile karşılaştı. Ne yapacaklarını şaşıran ve donup kalan turistler bölgede bulunan esnafa haber verdi. Çevredeki esnaf ise jandarma ve sağlık ekipleri haber verdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından cesedin bir süre önce Bodrum’a gelen 32 yaşındaki Özbekistan uyruklu Rasulov Shuteratbek’e ait olduğunu tespit etti
Giriş Tarihi: 7.6.2018 16:22Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 16:42
Turizmin gözbebeği Bodrum'da tatil yapan turistler sahilde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Gümüşlük sahilinde gezen turistler sahil kenarından ağaca asılı olan insan cesedi ile karşılaştı.