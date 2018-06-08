11 yıldır bu şekilde araç kullanıyormuş... Polise yakalandı!

11 YILDIR BU ŞEKİLDE ARAÇ KULLANIYORMUŞ...

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde rutin kontroller sırasında 20 PP 483 plakalı otomobili şüphe üzerine Bedesten Çarşısı önünde durdurdu. Sürücü Abdullah D.'den ehliyet ve ruhsat isteyen trafik ekipleri, sürücünün iki elinin de protez olduğunu fark etti. Trafik ekipleri sürücüye protez ellerle araç kullanması yönünde doktor raporunun olup olmadığını sordu. Raporu olmadığını belirten Abdullah D. "Kaç defa müracaat ettim ancak raporu alamadım. Hatta evrakım hastanede" diyerek kendisini savundu.