15 milyonluk siber vurguna 19 tutuklama

İstanbul'da internette illegal yoldan bahis oynatan ve 15 milyon liralık vurgun yapan bahis çetesi çökertildi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kamu kurum ve kuruluşları ile insanları yüksek miktarlarda zarara uğratan illegal bahis sitelerine operasyon düzenledi. Yurt dışı faaliyet yürüten internet sitelerini takibe alan polis, organize şekilde faaliyet yürüten bir yasa dışı bahis çetesine İstanbul, İzmir, Muğla
ve Kocaeli
başta olmak üzere dokuz ilde eş zamanlı baskın düzenledi. Helikopter destekli operasyonlara özel harekat polisleri de katıldı. 23 kişi gözaltına alındı. Ö.A. liderliğindeki çetenin elebaşılarından biri ve bazı üyeleri Ataşehir'de lüks bir rezidans dairesinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin adreslerinde 29 cep telefonu, 5 bilgisayar, tabanca ve mermiler ele geçirildi. Dijital veriler incelemeye alındı. Bahis siteleri üzerinden insanlara yasa dışı olarak bahis oynatan şüphelilerin 15 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 19 kişi tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.