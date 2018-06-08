18 milyon öğrenci tatile girıyor

BUGÜN NELER OLDU

18 milyona yakın öğrenci ile 1 milyondan fazla öğretmen bugün itibariyle 3.5 aylık yaz tatiline girecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Uzman Psikolojik Danışman Alpaslan Dartan, öğrencileri notlarla değerlendirmenin son derece yanlış olduğunu belirtti. Dartan, çocukları başkalarıyla kıyaslamaktan da mutlaka kaçınılması gerektiğini belirterek, Birey olarak çocuklarınız değerlidir. Onlara hak ettiği değeri mutlaka verin" dedi.