Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 38 dersin sınavına girmeden mezun olmuş

38 dersin sınavına girmeden mezun olmuş

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018
38 dersin sınavına girmeden mezun olmuş
'nde notları para karşılığında yükselten öğrenci işleri personelinin yargılaması sürüyor. Bir öğrencinin 38 dersin sınavlarına girmediği halde mezun olduğu ortaya çıktı.

Skandal, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Samet A.'nın dekan Mürteza Bedir'e öğrencilerin para karşılığı notlarının yükseltildiğini söylemesiyle ortaya çıkmış, ihbarcı genç, arkadaşlarının sınav notlarını öğrenci işlerinde tanıdığı bir kişiye aylık para vererek yükselttiğini anlatmıştı. İhbarın ardından memur Mustafa Ş. görevden uzaklaştırılmış, durum adli makamlara ihbar edilince de hakkında dava açılmıştı.

Savcılık tarafından, notlarını usulsüz şekilde değiştiren öğrenciler hakkında ayrıca bir soruşturma başlatıldı. Taner K. isimli öğrencinin 7 dersini yükselttiği tespit edilirken, Eren A. isimli öğrencinin ise 38 dersini sınavlara girmeden sadece yaz okulu ve bütünleme sınavlarına girmiş gibi göstererek mezun olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sonunda iki öğrenci hakkında "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından iddianame düzenlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
38 dersin sınavına girmeden mezun olmuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN