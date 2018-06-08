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davası sonuçlandı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018
Antibiyotikli tavuk davası sonuçlandı
Bolu Veteriner Hekimleri Odası, piliç diyerek civciv yedirildiği ve hayvanın karnından tümör fışkırdığı yönünde açıklama yaptığı iddiasıyla Yrd. Doç. Dr. 'a geçen yıl 75 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dizdar cevap dilekçesinde, "Hayvanlar antibiyotikle hızlı büyümektedirler. Antibiyotikler bulaşık bir beyaz et biçimi olmuştur. Bu yolla hızlı büyümektedirler. Açıklamalarım bilimsel görüşümdür" diyerek davanın reddini istedi. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.
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Antibiyotikli tavuk davası sonuçlandı
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