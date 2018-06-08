Büyükçekmece’ye dev sağlık hizmeti

Konfor ve teknolojinin bir araya getirildiği konseptiyle dikkatleri üzerinde toplayan Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Büyükçekmece sahilindeki eski devlet hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından ulaşım kolaylığı sağlanabilecek başka bir lokasyona inşa edilen yeni hastane, vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. İstanbul
'un hızla büyüyen ilçelerinden biri olarak adından söz ettiren Büyükçemece'ye ve çevre ilçelere de sağlık hizmeti sunulacak hastane, 66 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip. "Akıllı bina" konseptiyle öne çıkan ve 235 yatak kapasitesine sahip hastanede odaların 12'si süit, 54'ü tek, kalanlar ise çift kişilik olarak tasarlandı. Ayrıca hastanede, 12'si erişkin, 15'i yenidoğan, 5'i çocuk, 5'i de genel cerrahi olmak üzere 37 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Ameliyathanelerinin yanı sıra, doğumhaneye de sahip olan hastanede, 62 poliklinik bulunuyor.