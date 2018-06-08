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Çaldığı otobüsle ya giderken yakalandı

'dan çaldığı otobüsle kız arkadaşını kaçırmak için İzmir'e giderken 'da yakıt almak için girdiği nda gözaltına alınan otobüs muavini M.G. (17), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 13:08
Çaldığı otobüsle kız kaçırmaya giderken yakalandı

Bir otobüs firmasında muavinlik yapan M.G., 3 gün önce çalıştığı yolcu otobüsünde tanıştığı genç kıza, gönlünü kaptırdı. M.G., tanışıp arkadaş olduğu kızı kaçırmaya karar verdi. Önceki gün M.G., Tuzla'da Mehmet Gül'e ait, park halindeki 34 BAD 058 plakalı yolcu otobüsünü, düz kontakla çalıştırıp kaçırdı. M.G., saat 01.00 sıralarında yakıt almak için Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerindeki bir na girdi. İçinde yolcusu bulunmayan otobüsü kullanan M.G., parasının olmadığını söyleyip, veresiye yakıt istedi. M.G.'nin durumundan şüphelenen istasyon çalışanları, jandarmaya haber verdi. Gelen Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsün 'da çalındığını belirleyip, M.G.'yi gözaltına aldı.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen M.G., çıkarıldıkları mahkemede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Otobüs ise sahibine teslim edildi.

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Çaldığı otobüsle kız kaçırmaya giderken yakalandı
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