Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Dün Esra Erol'da programında, hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu. "Ben size herşeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

ÇOLAKOĞLUNDAN BUGÜN KAN DONDURAN İTİRAF GELDİ

Osman Çolaoğlu "Herkes yeğenini sever, şefkati vardır, sevgisi vardır. Ben amcası olarak yeğenimi severim, yeğenimi okşarım ama cinsel istismar diye birşey yok" dedi.

Osman Çolakoğlu'nun bu sözlerinin ardından sosyal medya da, Bu kadarına da pes şeklinde yorumlar paylaşıldı.

"İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye; "Öz amcam, anneme 10 yıl boyunca tecavüz etti. Annem hamileydi ve amcamla evlenmek zorunda kaldı. Evlendikten sonra da öz amcam bana 1 yıl boyunca tecavüz etti. Annemin akli dengesi yerinde olmadığı için, söyleyemedim. Adli tıpa gittik, rapor aldık, şikayet ettik. 1 gün ceza evinde kaldı. Kadın sığınma evinde kaldık. Öz amcam ilk evliliğinden olan öz kızına da tecavüz etti. Psikolojim çok bozuk. Yakalansın ve suçu cezasız kalmasın istiyorum, idam edilsin" dedi..



"Aynı istismara maruz kalan, tüm çocukların sesi olmaya geldim" diyen Safiye, evli ve 8 aylık hamile olduğunu, eşinin kendisine sahip çıktığını ifade etti.

Yayına bağlanan Osman Çolakoğlu: Yargı süreci devam ediyor. Safiye'nin ortaya attığı iftiralar, kendi özgür iradesiyle mi acaba? En son mahkeme de şikayetinde vazgeçti." dedi..