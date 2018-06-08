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'da : 3 yaralı

'da-Konya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 17:39
Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Konya'dan, yönüne seyreden Mahmut Sami Küçük (35) yönetimindeki 42 FFF 35 plakalı otomobil, Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiine geldiğinde, yoldaki tahta parçalarına çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada aynı yönden seyreden Abdullah Özdemir (33) idaresindeki 42 DHD 49 plakalı otomobil, Küçük'ün aracına arkadan çarptı. Kazada, Mahmut Sami Küçük'ün aracındaki eşi Özlem Güven (32), Zeynep Eylül (3) ve 5 aylık Nisa Duru Küçük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kazadan, yara almadan kurtulan sürücüler Küçük ve Özdemir ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı
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