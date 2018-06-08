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'da kaçak sigara operasyonu

Başakşehir'de TIR ve kamyonda piyasa fiyatı 5 milyon liralık olan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 16:32
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçlık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir depodan şehrin çeşitli noktalarına kaçak sigara sevk edilecegi bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığını belirlediği bir depo çevresinde gizlenerek fiziki takip yapmaya başladı. Ekipler işyerini takip ederken, deponun önüne yanaşan bir TIR ve kamyona sigara yüklendiğini belirleyerek 2 Haziran'da baskın düznledi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, TIR ve kamyondaki kaçak sigaralara el koyuldu.

480 BİN PAKET

Kaçakçılık polisleri el koyduğu sigaraların sayımında 480 bin paket olduğu belirledi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyon lira olan olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
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