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’da korkunç olay

80 yaşındaki yaşlı adama, 13 yaşındaki hizmetçi kıza 2.5 yıl boyunda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018
İstanbul’da korkunç olay
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: 13 yaşındaki mağdur kız, şüpheli Yüksel A.'nın evinde temizlik amacıyla çalışmaya başladı. O zamanlar henüz 10.5 yaşında olan küçük kız, 2.5 yıl boyunca burada çalıştı. Bu süre zarfında şüpheli birçok kez mağdura tecavüz etti. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda mağdur kıza yönelik yapıldığı iddia edilen tecavüzün izlerinin üzerinden zaman geçmiş olması nedeniyle tespit edilemediği belirtildi. Savcılıkça, şüpheli Yüksel A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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İstanbul’da korkunç olay
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