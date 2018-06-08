Karneler saat kaçta verilecek? Karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci 8 Haziran Cuma yani bugün karne heyecanı yaşıyor. Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Okul okul bölge bölge karnelerin verileceği saat değişecek mi? Öğrencilerin yanı sıra veliler de karne heyecanını yakından takip ediyor. Hem yorucu geçen senenin stresi hem de tatilin müjdesi öğrencileri heyecanlandırıyor. Okullar ne zaman açılacak? Karneler saat kaçta verilecek? sorusunun yanıtı burada...

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Bilindiği gibi eğitim sisteminde sabahçı ve öğrenci olmak üzere iki ayrı öğrenci grubu var. Bu durum karne törenlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Sabahçı olarak nitelendirilen sabah eğitim gören öğrenciler karnelerini 09:00 ile 10:30 saatleri arasında alırken, öğlenci olarak nitelendirilen öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alacak. Bu büyük heyecana ortak olmak için veliler de öğrencilerle birlikte okullar akın etti.

E-Okul öğrenci portalı üzerinden detaylı notlarınızı, sözlü puanlamalarınızı, karne ortalamalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi ile veliler de çocuklarının eğitim öğretim yıllarının nasıl geçtiğini görüntüleyebilir ve bunun raporunu çıkarabilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Bu soru da plan ve programlarını özellikle dizayn eden öğrenciler ve ailelerinin cevap aradıkları konu başlıkları arasında yer alıyor. 8 Haziran Cuma yani bugün tatile çıkan öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.